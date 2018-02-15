MLB》人氣王！大谷翔平報到吸引150名記者來看（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕大聯盟投捕報到，日本二刀流大谷翔平很快就成為焦點，超過150名媒體人員擠在天使春訓基地，為的就是搶拍大谷挑戰大聯盟後的第一次春訓。

大谷翔平報到，吸引媒體大陣仗拍攝。（美聯社）

從日職轉戰大聯盟，大谷翔平既要投球、也要打擊，讓他在今天練習的時間比別的球員來得多，舉凡拉筋熱身、傳接球、投手下丘練習都是鎂光燈聚焦之處，連天使總管艾普勒（Billy Eppler）、總教練索西亞（Mike Scioscia）、老闆莫瑞諾（Arte Moreno）都到現場觀看，而當大谷在打擊練習時擊出全壘打，不少隊友隔著網子為他歡呼。

大谷翔平表示，目前還在適應美式的打擊練習，「我不太習慣今天的風格，所以還不能做到最好，今後幾天我會從中調整。」儘管外界投以關注，大谷翔平表示，自己從在日本時就不去想這些壓力，「我只想上場完成自己的工作，幫助球隊贏球，這一直是我的第一優先目標。」

大谷翔平做傳接球練習。（USA TODAY）

高人氣的大谷，吸引超過150名媒體人員，其中有70多位是日本媒體，前棒球球星、現任球評前田智德說，過去從未有像大谷這樣的球員，「我們有旅美先驅野茂英雄，然後是鈴木一朗、松井秀喜，但從未有過二刀流，我想這是大谷被廣泛注意的原因，他在日本的5年裡做到無人能及的成就。」

大谷翔平預計明天首次進牛棚，週末或下週才正式展開打擊練習，索西亞重申，為預防大谷受傷的風險，天使不打算讓大谷守外野，也不讓他頭部滑壘。

大谷翔平。（美聯社）