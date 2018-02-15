狗年旺旺好運到！體育署：過年運動有機會賺紅包

〔記者梁偉銘／台北報導〕狗年旺旺好運到！為了健康，過年不忘運動，還有機會賺紅包小確幸！為協助國人透過正確運動，享有運動健康的效果，體育署委請國立高雄科技大學營運「i運動資訊」Line帳號，除提供運動資訊，配合農曆新年更推出加好友送紅包活動，只要在2月15至20日加入帳號好友，就有機會抽中200元超商禮券。

體育署表示，106年運動現況調查結果指出，我國參與運動人口達85.3%，再創歷史新高，其中超過3成民眾透過網路接收運動資訊，為了呼應這股趨勢，讓國人獲得正確、有效及實用的運動資訊，體育署推出「i運動資訊」Line帳號（ID：＠isports），期透過線上的陪伴，讓民眾將運動融入生活，並提升參與運動的品質。

新年期間，除了加好友賺紅包外，體育署邀國人透過運動開啟新的一年，並呼籲運動時應把握「安全為重」、「循序漸進」及「有氧及肌力訓練並重」等原則，建議民眾運動前先上「i運動資訊平台」參閱符合自己需求的健身寶典（https://goo.gl/eHMXAU），期待大家都可以透過運動健身，享有幸福快樂人生。

新年新氣象，熱愛運動的民眾可透過Line軟體「加入好友」選項中搜尋ID：@isports，或掃描QR Code加入好友，共邁向狗年「Wonderful Life（旺得福來）」。

（體育署提供）