NBA》杜蘭特50分成空 勇士不敵拓荒者龍頭換人當

杜蘭特攻下50分。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕很可能在季後賽首輪再度碰頭，暫居龍頭的勇士對上並列西部第6的拓荒者，儼然成為雙方當家球星杜蘭特（Kevin Durant）與里拉德（Damian Lillard）的飆分秀，儘管杜蘭特攻下50分傲視群雄，勇士在最後功虧一簣，117：123不敵拓荒者，終止近期3連勝。

首節拓荒者里拉德就攻下18分，還壓制柯瑞直到末秒得分才開張，一度領先勇士20分，63：51結束上半場。易籃後杜蘭特挺身而出，單節灌進16分，率領最會打第三節的勇士反攻，決勝節更追到1分之差，但拓荒者靠著麥考倫（CJ McCollum）三分球驚險穩住領先，又屢用犯規拿回球權，杜蘭特底線三分球出手踩線，湯普森（Klay Thompson）傳球失誤，勇士6分差惜敗。

這是杜蘭特相隔近4年，再有突破50分的比賽，上一場是2014年3月21日雷霆對上暴龍時締造，有趣的是，他生涯最高54分則是在2014年1月17日對上現在的東家勇士創下。雖有杜蘭特神勇表現，拓荒者也有「雙槍」陣守，生涯對上勇士場均25.8分、比平均22.8分還要出色的里拉德，此役挹注44分，攜手麥考倫29分把勝利守在波特蘭。

稍早火箭擊退國王拿下10連勝，勇士此役兵敗波特蘭，戰績落到西部第2。

里拉德攻下44分。（美聯社）