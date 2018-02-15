NBA大三元：魏少本季17度 、西蒙斯第6回、大鬍子準佳績

魏斯布魯克大三元。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雷霆作客灰熊，「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度啟動，繳出23分、13籃板、15助攻，完成本季個人第17次大三元，助客軍121：114電暈地主熊群。

雷霆踼館毫不留情，上半場已領先多達20分，儘管易籃後被灰熊回敬31：19的兇猛攻勢，戰況一度岌岌可危，但「CPR三巨頭」及時連線，除了大殺四方的魏少身手全方位，喬治（Paul George）和安東尼（Carmelo Anthony）也各拿28分、19分，關鍵時刻擋住灰熊厲害反撲，沒讓到手勝利飛了。

七六人家中迎戰來犯的熱火，即使當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣，禁區失守導致落後多達23分，超級新秀西蒙斯（Ben Simmons）挺身而出，18分、12籃板、10助攻締造個人本季第6度大三元，率領東道主下半場絕地大反撲，104：102逆轉出線，5連勝快意到手。

至於火箭主場對決國王人馬，「大鬍子」哈登（James Harden）表現依舊強勢，拚出28分、9籃板、9助攻的準大三元佳績，助火箭100：91笑納10連勝。

哈登率火箭升空10連勝。（USA TODAY）