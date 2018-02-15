中職》桃猿、羅德交流賽公布26人名單 3洋投領軍、沒有王柏融

桃猿、羅德交流賽。（取自Lamigo臉書）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿16日（明）將遠征石垣島與日職羅德隊進行交流賽，今公布26人名單，3洋投都將赴日，17、18兩戰分別由年輕投手黃子鵬、林樺慶先發，至於最受日本矚目的「大王」王柏融確定不在其中，全力備戰月底火腿交流賽。

桃猿、羅德交流賽邁入第4年，這次賽後也將發起花連募捐活動，交流賽名單外的球員，將一路練到除夕收工放年假，待交流賽結束，兩軍初六（21日）再一起開工。

此次交流賽由總教練洪一中督軍，3洋投道恩斯、尼克斯、克恩三世都將赴日，土頭則有洪聖欽、黃子鵬、林樺慶、林宗緯、蘇俊羽、朱俊祥、游宗儒、吳丞哲、陳敏賜；捕手張閔勛、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、陳俊秀、郭嚴文、林立、梁家榮、楊岱均；外野手詹智堯、余德龍、成晉、林知譽，共計12名投手、3名捕手、7名內野手、4名外野手。

兩天賽事皆在日本時間下午1點開打，賽後也有精采活動，17日台灣旅日選手陳冠宇、李杜軒攜手陳俊秀、詹智堯和兩隊吉祥物發起募捐活動；18日賽後兩隊也將合辦簽名會，安田尚憲、藤岡裕大、平沢大河、菅野剛士、三木亮、林立、黃子鵬、朱俊祥、劉時豪、廖健富都將出席。除了交流賽球員對陣，啦啦隊「M☆Splash!!」與「LamiGirls」也將PK。

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