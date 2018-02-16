NBA》前熱火巨星力拼下季復出 盼能加盟火箭勇士

前熱火球星波許。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前熱火球星波許（Chris Bosh）因肺血栓問題已將近兩年未在NBA出賽，但他並不打算就此退役，波許今天在《First Take》節目中重申他的職業生涯沒有結束，並表示他的目標是下季復出。

「我一直都有去自主訓練，不，我的職業生涯還沒有結束，我還想要復出，」波許說道，「現在很多NBA球員都只在外線投三分球，都不好好防守，所以我想上場跟他們較量一下。」

在波許的NBA生涯13個賽季，前7年在多倫多暴龍隊，第8年加入了邁阿密熱火與「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭，幫助熱火隊奪下兩度NBA總冠軍頭銜。

然而波許上一次出賽要回溯到2016年2月9日，並且當時2014-15賽季他只出賽了44場，短暫復出後便再度因病缺席，熱火裁掉波許後，也同時宣布將波許背號1號的球衣退休。

雖然波許在3月1日之前就能以自由球員的身份和球隊簽約並參加季後賽。但是他在今天受訪時表示，認為最理想的復出時間是在新球季的訓練營之前。

「下個賽季，是的。」他說道，「不過現在一些NBA球隊的陣容還沒有全補滿，所以說不定還是有可能（在今年球季復出）。」

而當被問到如果能在本季復出，他最想和哪支球隊簽約時，波許則說：「我希望能去一支有贏球機會的球隊，例如排名前三的隊伍，如果是現在的話，我想我會想選火箭或勇士隊。不過暴龍隊現在也打得非常好，所以你必須把他們算在前三名。」