MLB》昔日賽揚強投再戰大聯盟 測試會飆150公里速球

林西肯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕一年沒出賽，前塞揚強投林西肯（Tim Lincecum）卻始終沒有放棄自己的棒球職業生涯，今天他在西雅圖自行舉行測試會，吸引大約來了將近30位球探到現場觀看，他的速球均速90至92哩（約145至150公里）、曲球表現都獲球探肯定，也許有機會能在幾週後重返大聯盟。

「對我來說，變化球還是他（林西肯）最好的武器，但今天看起來似乎還沒有發揮出來，」一名球探就說道，「不過他的狀態看起來很好，而且在斜方肌和肩膀都增加了不少肌肉， 如果他沒有很快被簽下來，我絕對會非常驚訝。」

今年6月就要滿34歲的林西肯，生涯曾兩度抱回塞揚獎，效力巨人隊時期，更為球隊贏得3座世界大賽冠軍，最近一次在大聯盟投球已是2016年效力天使。雖然久未有實戰經驗，林西肯訓練依舊能投出90英里速球，幾個月前在西雅圖練球的他，身材更加結實，甚至球速還往上竄升。

林西肯上次出賽是在效力天使隊時期。（資料照，美聯社）

林西肯數月前自主訓練時已是肌肉男。（取自推特）

而之前美媒就有報導指出，雖有多支的球隊都將赴測試會觀察，但過去的老東家巨人隊在與林西肯接觸上仍占領先機，根據林西肯在測試會上的表現，巨人非常有意願簽回林西肯，讓他從牛棚出發，給他東山再起的機會。