NBA》約基奇創最速大三元記錄 金塊下三分雨痛宰公鹿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊作客密爾瓦基公鹿，金塊飆出本季新高24顆三分球，中鋒約基奇（Nikola Jokic）更是在上半場還沒打完就繳出大三元，成NBA史上第一人，終場金塊就以134：123踢館擊敗公鹿。

比賽剛開始，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就送給約基奇一記麻辣鍋，不過約基奇絲毫不受動搖，與G.哈里斯（Gary Harris）和巴頓（Will Barton）攜手發威，第一節打完金塊就以35：28領先。

字母哥。（美聯社）

次節，字母哥率隊急起直追，打出一波8：3，一度將比數5反超，雙方此節戰況膠著，不過接下來金塊在2分半鍾卻打出一波15：2的小高潮，在上半場結束取得12分領先，約基奇更在14分鐘內就繳出大三元（16分11個籃板12次助攻），刷新NBA球員單場獲得大三元上場時間最短紀錄。

末節，金塊還是壓著公鹿打，一度將兩隊比分拉開到23分之差，公鹿隨後雖然回敬了一波9：0的攻勢，才將分差縮小，比賽時間剩下最後3分鐘時，公鹿雖然又打出一波10：2的攻勢，但無奈分數相差過大，苦苦追趕後仍無力回天，金塊最終便以134：123擊敗公鹿。

金塊此役共6人得分上雙，約基奇繳出30分、17籃板、15助攻的大三元成績單，而他僅出賽14分鐘，就繳出大三元成績單，成為NBA史上最短上場時間就完成大三元的球員。而公鹿字母哥雖然也繳出36分11籃板13助攻的大三元，無奈孤掌難鳴，不敵金塊恐怖的三分雨最後仍吞下敗仗。

約基奇（中）繳出30分、17籃板、15助攻的大三元成績單，才14分鐘就有大三元也創下NBA新紀錄。（歐新社）