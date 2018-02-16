NBA》灰狼為傳奇教頭而戰 主場逆轉勝湖人

灰狼全隊將士用命119：111擊退來犯的湖人。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰狼主場掛上「Flip」旗幟，紀念已逝的隊史最偉大總教練桑德斯（Flip Saunders），從公牛轉轉的吉布森（Taj Gibson）、J.巴特勒（Jimmy Butler）合砍52分，加上桑德斯欽點狀元湯斯（Karl-Anthony Towns）10分、19籃板的「雙十演出」，全隊將士用命119：111擊退來犯的湖人。

桑德斯享壽60歲，在世時栽培出傳奇名將賈奈特（Kevin Garnett），晚年生病時還不辭勞苦，持續為灰狼打造重建陣容，因此灰狼球團特地在標靶中心（Target Center）高懸「Flip」旗幟，紀念這位NBA執教1248場，以52.4%勝率取得654勝，包括2003至04球季帶出隊史最佳58勝、勇闖西部冠軍戰的傳奇總帥。

灰狼主場掛上「Flip」旗幟，紀念已逝的隊史最偉大總教練桑德斯。（美聯社）

禁區一柱擎天的新世代長人湯斯說：「我能站在這裡，就是因為桑德斯。我們不僅緬懷他對籃球的貢獻，更要紀念他為明尼蘇達留下的傳承。我想對其家人說，桑德斯就是明尼蘇達籃球的一切！」灰狼的「公牛連線」也很爭氣，吉布森攻下全隊最高28分，外加7籃板，J.巴特勒貢獻24分、5籃板、4助攻。

吉伯森攻下全隊最高28分。（今日美國）

湖人在交易大限前換來名氣響亮的控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），卻未開出慶祝行情，此役浪費前3節雙位數領先，迄今已苦吞3連敗，「矮湯」表現也欠佳，15投僅3中，只得7分、5助攻，還發生5失誤。