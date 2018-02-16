中職》黃子鵬有「3好」 洪總今年相當期待

Lamigo桃猿隊第一天先發投手黃子鵬。（記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿新秀黃子鵬明天將在對羅德交流賽先發，總教練洪一中對他相當期待，認為他的態度好、投球好，加上長得也好，希望他今年能投出好的表現。

「說真的，我真的很期待子鵬今年投得好。」洪總對於黃子鵬予以正面肯定，認為他的投球轉速不錯，讓打者不好掌握，加上練球態度好又乖，還有長得也不錯，「如果他投得好，也能讓Lamigo多一位明星球員。」

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

對於洪總的期待，黃子鵬在現階段則不敢想太多，只希望能夠做好自己的本分，也認為第一次到石垣島對日職打者投球，對自己來說是很好的經驗。

「日本打者纏鬥力很強，加上比賽強度夠，對我來說是更大的挑戰，也希望能挑戰更進階的東西。」黃子鵬從國三就是側投，到高一因手受傷而改成正規高壓投法，後來在郭源治的調教下又改回側投，現在要想投出自己的一片天。

Lamigo桃猿隊第一天先發投手黃子鵬。（記者陳志曲攝）.jpg

對於日職打者，黃子鵬坦言沒有研究，不過今天在練球時，明天羅德先發投手佐佐木千隼則一直在背後觀察他的投球。佐佐木千隼在去年亞冠賽熱身賽曾來台對台灣隊先發，當時先發3.2局被敲6安失4分。

羅德隊第一天先發投手佐佐木千隼。（記者陳志曲攝）