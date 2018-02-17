NBA新秀挑戰賽登場 今日賽事預告與轉播

美國隊以爵士後衛「超級菜鳥」米契爾為首，國際隊則由76人後衛上屆狀元西蒙斯領軍。（圖片取自NBA官方的臉書）

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NBA新秀挑戰賽今天開打，國際隊由是新人王大熱門、上屆狀元郎的西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）領軍；美國隊亮點則有爵士隊的「 超級菜鳥」米契爾（Donovan Mitchell）以及取代受傷「球哥」波爾（Lonzo Ball）的國王隊新秀法克斯（De'Aaron Fox），雙方會擦出什麼火花呢？

平昌冬奧今日賽事，由男子個人長曲項目打頭陣，日本「花滑王子」羽生結弦自昨天在短曲表現優異，拿下111.68分暫居第一，這回羽生結弦能否如2014索契冬奧再滑出佳績，締造2連霸？讀者們敬請期待。

NBA

10：00 新秀挑戰賽 （緯來體育、愛爾達體育、ELEVEN SPORTS 1）

冬奧

9:00 花式滑冰 男子長曲 愛爾達體育2台

15:30 冰球 男子組預賽 南韓VS瑞士 LIVE 愛爾達體育3台

19:00 俯式雪橇 女子組決賽 愛爾達體育2台

20:00 冰球 男子組預賽 俄羅斯VS美國（原音） LIVE 愛爾達體育3台

日本「花滑王子」羽生結弦（法新社）