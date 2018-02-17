NBA》世界隊華麗長程砲火 國王菜鳥轟垮美國隊拿MVP

國王菜鳥丹諾維奇獲得本屆最有價值球員。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA新秀挑戰賽今於洛杉磯點燃戰火，世界隊火力全開，以超過四成命中率飆進23顆三分球，徹底擊垮美國隊防線，其中國王菜鳥丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）個人貢獻7記三分彈，拿下26分、6助攻，收下本屆最有價值球員，同時率領世界隊155：124擊敗美國隊。

世界隊每節比數都壓過對手，用長程砲火擴大領先優勢，全場出手56次投進23球，遠優於美國隊的40投11中，最終也以31分差勝出。

世界隊希爾德（Buddy Hield）攻下全隊最高29分，但MVP競爭卻輸給國王隊友丹諾維奇，希爾德謙虛的說，「丹諾維奇表現比我更出色，若我有選票一定也會投給他，明星賽就是享受打球氣氛。」

七六人人氣王恩比德代表世界隊出賽9分鐘，攻下5分，由於後天他將在明星賽先發，因此教練刻意保護，只讓他短暫的亮相。

本季新人王大熱門米契爾（Donovan Mitchell）僅攻下7分，美國隊最亮眼的新星則是J.布朗（Jaylen Brown），他攻下全場最高35分，外加10籃板，但「雙十」成績單仍未能率隊贏球。

新秀挑戰賽已連4年採用世界隊對決美國隊的賽制，各隊由10名一、二年級生組成，而世界隊技高一籌，四次交手拿下三勝。

國王菜鳥丹諾維奇獲得本屆最有價值球員。（法新社）

國王菜鳥丹諾維奇。（法新社）

世界隊希爾德。（法新社）