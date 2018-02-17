冬奧》66年來第一人 「滑冰王子」羽生結弦衛冕花滑金牌

羽生結弦奪金。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本「滑冰王子」羽生結弦今天在冬奧花式滑冰男子長曲項目拿到206.17分，兩天來共計317.85分，不但成功衛冕金牌，成為66年首位連霸的選手。

揮別去年11月右踝受傷陰霾，現年23歲的羽生結弦昨天在短曲拿到111.68分暫居第一，今天他在長曲項目更是發揮淋漓盡致，拿到206.17分，合計317.85分奪得金牌。賽後現場觀眾紛紛丟下他最愛的幸運物小熊維尼，還勞動多位工作人員清場，

銀牌則是同胞宇野昌磨，他合計拿到306.90分，歐錦賽霸主西班牙費南德茲（Javier Fernandez）則以合計305.24分奪得銅牌。

羽生結弦成為自1952年的美國名將巴頓（Dick Button）以來，首位在冬奧花式滑冰男子項目連霸的選手，冬奧史上第二人。巴頓曾在1948、1952年連霸花式滑冰男子項目。

日本「滑冰王子」羽生結弦。（路透）

日本「滑冰王子」羽生結弦。（法新社）

賽後現場觀眾紛紛丟下他最愛的幸運物小熊維尼。（美聯社）



賽後現場觀眾紛紛丟下他最愛的幸運物小熊維尼。（美聯社）



日本「滑冰王子」羽生結弦。（歐新社）

羽生結弦成功衛冕金牌。（路透）

羽生結弦成功衛冕金牌。（歐新社）

羽生結弦（中）奪金，宇野昌磨（左）獲得銀牌，西班牙費南德茲（右）奪銅。（法新社）

羽生結弦。（路透）

羽生結弦。（路透）