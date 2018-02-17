MLB》洋基潛力新秀在家鄉遭搶 臀部還中彈

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基農場潛力好手艾斯特拉達（Thairo Estrada），他上月底在家鄉委內瑞拉遭受槍擊，右臀被打中，幸沒有危急生命，洋基粗估這不會對他的職業生涯有長期影響。

現年21歲的艾斯特拉達去年都在2A打拚，整季出賽122場，有6轟、48分打點、打擊率0.301的表現。美國棒球作家席克斯（John Sickels）日前發表的2018年洋基20大潛力新秀，艾斯特拉達名列第9，甚至被洋基視為新球季的內野人選之一。

艾斯特拉達表示，整起事件發生的相當快，他和妻子被當地兩名青年搶劫，對方要求交出現金或手機，但艾斯特拉達身上什麼都沒有，竟被搶匪開槍打中右臀。艾斯特拉達事後表示，「那裡的狀況並不好，不是很安全。」

「我不知道他們是誰，所以我不確定他們是否知道我是棒球選手。」艾斯特拉達表示，曾有聽過槍聲，但沒想到會被槍擊，他當下沒有感覺，直到去醫院檢查後，才發現臀部有一顆子彈，並動了手術，未來將會做復健重返賽場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「幸好他沒有事情，他是我們相當期待的內野手。」

委內瑞拉近期因政治動亂，加上糧食短缺、治安惡化等等，導致整個國家動盪不安，美國民調公司「蓋洛普」（Gallup）一項調查顯示，只有12％的委內瑞拉人敢在日落之後走在大街上，38％的受訪人說他們去年曾遇過搶劫。

洋基農場潛力好手艾斯特拉達。（資料照，美聯社）