棒球》羅德、桃猿攜手為花蓮募款 「假一朗」也來幫忙

2018亞洲門戶交流賽後舉行花蓮震災募款活動，網路紅人偽鈴木一郎（左一）也到場站台。（記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿和羅德在打完第1場交流賽後，雙方球員各派代表到場外為花蓮震災募款，就連模仿鈴木一朗出名的「假一朗」Nicchiro也來幫忙，吸引球迷熱烈響應捐款。

包括在羅德效力的陳冠宇、李杜軒，以及羅德投手大嶺祐太，以及桃猿陳俊秀、林立等人，都在賽後拿著箱子募捐。陳冠宇就很感動，他說其實日本人真的很有人情味，當時地震過後，隊友也立刻關心台灣的狀況，更感謝今天到場球迷踴躍捐款。

日本對於台灣災情都想盡份心力，包括在日本球迷界也有知名度的「假一朗」都來參與募款活動。「假一朗」的人氣很高，吸引不少日本球迷合照。

千葉羅德隊陳冠宇（右）出席花蓮震災募款活動，並留下簽名。（記者陳志曲攝）

2018亞洲門戶交流賽後舉行花蓮震災募款活動，現場球迷踴躍參與。（記者陳志曲攝）

2018亞洲門戶交流賽後舉行花蓮震災募款活動，李杜軒（後排左起）、陳冠宇、陳俊秀與林立等球員到場勸募。（記者陳志曲攝）

2018亞洲門戶交流賽後舉行花蓮震災募款活動，李杜軒（後排左起）、陳冠宇、陳俊秀與林立等球員到場勸募。（記者陳志曲攝）

日本民眾在場外拿著台灣國旗的圖樣為花蓮震災募款。（記者陳志曲攝）

雙方球員各派代表到場外為花蓮震災募款，就連模仿鈴木一朗出名的「假一朗」Nicchiro也來幫忙。〔特派記者倪婉君攝）

偽鈴木一郎上台演出。（記者陳志曲攝）