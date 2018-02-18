中職》轉效桃猿又改名 克恩三世強調：「我愛兄弟!」

Lamigo桃猿新洋投克恩三世。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕前中信兄弟洋投肯恩今年轉隊Lamigo桃猿，也換了本人覺得很酷的中文譯名「克恩三世」，但儘管已轉隊又改名，他仍強調：「我愛兄弟（I Love Brothers）!」

桃猿今年3名洋投已經確定，包括續留的道恩斯，從統一獅轉隊的尼克斯（原名麥克爾），再加上從兄弟過來的克恩三世，這次也都隨隊到石垣島。道恩斯和尼克斯預計今天都會對羅德登板，但克恩三世則尚未調整到位，今天進行牛棚練投。

克恩三世表示，由於他報到的時間較晚，目前尚未調整好，但正朝月底赴北海道和火腿熱身賽登板做準備。克恩三世對於將和火腿交流充滿期待，表示那會是很棒的經驗。

由於克恩三世前兩季都效力兄弟，且他日前在屏東春訓接受本報訪問時還說，「今年對兄弟先發時，我希望每場都能贏他們。」也引發網友討論，認為他是否和兄弟處得不愉快，但克恩三世在石垣島受訪時強調，「我愛兄弟，和他們沒有不愉快，只是球隊有不同規畫而已。」

到了桃猿後，克恩三世很適應球隊氣氛，也對自己新的中文名字很滿意，他說這名字很酷，「來的時候球隊就問我是否要加進三世，我覺得這樣很酷，而且名字加入三世，在美國是很普遍的事。」