亞洲門戶交流戰》學長目標總是「身體健康」 郭嚴文終於懂了

Lamigo桃猿郭嚴文。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕2016、2017年都因動刀沒有春訓，桃猿當家二壘手郭嚴文在備戰今年球季時坦言有些緊張，才會在去年12月先跟等李杜軒等人提早自主訓練，也讓他體會到：「為何學長們總是說目標要身體健康了。」

「以前都會想說，為何每個學長都說要身體健康，難道真的沒有目標嗎? 但我今年的目標真的是身體健康。」郭嚴文在前年2月初動了清除右手肘骨刺、左膝半月軟骨清創手術，到了前年底再動左肩關節唇手術，也讓他去年初也無法參與春訓，今年對於「身體健康」這四字更有感觸。

因此從去年12月1日開始，郭嚴文就提早進行調整，還跟李杜軒及羅德外野手清田育宏等人一起訓練。「就是跟著他們的菜單一起練，其實跟台灣練的沒什麼不同，但環境不一樣，還是可以學到東西。」郭嚴文說。

郭嚴文和李杜軒也一起相互打氣，當時李杜軒還沒有球隊，「之前杜軒說2月9日可能就會公布加盟羅德的消息，但到了那天也沒有新聞出來，我還不敢問他。」結果李杜軒現在已如願加盟羅德，之前也說很期待看到郭嚴文的打擊成果。

「那應該有效果吧!」郭嚴文昨在第1場和羅德交流賽就擊出兩支安打，今天繼續擔任先發3棒二壘手。這是他第2次來石垣島，卻是第1次正式比賽，「去年只是來玩的，今年覺得身體狀況很棒，感覺起來很輕鬆。」

等到結束石垣島行程，郭嚴文也期待月底的北海道和火腿交流賽，他很羨慕日本球員，認為在日本打球真的很幸福。