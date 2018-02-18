中職》LamiGirls和羅德女孩「舞」出好交情 盼繼續交流下去

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕LamiGirls和羅德啦啦隊M Splash透過交流賽已經「舞」出好交情，兩隊女孩今天在賽前合體出席照相會並進行舞蹈表演，都希望這樣的交流能夠繼續下去。

Lamigirls與千葉羅德啦啦隊。（特派記者陳志曲攝）



桃猿已是第3年赴石垣島和羅德交流比賽，除了球員在場上比球技，啦啦隊也在場邊比舞技。LamiGirls在石垣島的人氣很旺，不但受到羅德球員歡迎，就連計程車司機都知道她們。

在今天第2場比賽賽前，兩隊女孩就合體出席照相會，並在舞台上展現舞藝。羅德啦啦隊在受訪完後，還由LamiGirls中的李亞璇負責翻譯，她是剛和羅德簽約的李杜軒妹妹，也讓兩隊又多了一個「美麗連結」。

羅德啦啦隊表示，「今年是第三年一起合作跳舞，今年還有一起拔河，度過非常美好的時刻，希望這個交流可以持續下去。」

LamiGirls中的巫苡萱則說，羅德啦啦隊在表演舞蹈之前都會練舞、開會，非常謹慎，值得她們學習，也希望這個交流能繼續下去。「小茶」則對於日本人幫忙花蓮募款相當感動，還讓她紅了眼眶。

千葉羅德啦啦隊。（特派記者陳志曲攝）

千葉羅德啦啦隊在戶外舞台演出。（記者陳志曲攝）



Lamigirls。（特派記者陳志曲攝）



Lamigirls在戶外舞台演出。（特派記者陳志曲攝）



Lamigirls與千葉羅德啦啦隊在戶外舞台與球迷一同合影。（特派記者陳志曲攝）

