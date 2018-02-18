亞洲門戶交流戰》四壞球後遭井上晴哉砲轟 洪總：早就提醒過啦！

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕去年未在一軍開轟的羅德打者井上晴哉，不但去年亞冠賽熱身賽先砲轟陳冠宇，昨天又對桃猿投手洪聖欽開轟，似乎專打台灣投手；「洪總」洪一中則點出台灣投手的通病，表示，「這我早就提醒過啦!」

千葉羅德井上晴哉昨天對桃猿投手洪聖欽開轟。（特派記者陳志曲攝）



28歲的井上晴哉是羅德期待的大砲，但他去年在一軍出賽35場卻未轟出全壘打，他今天受訪時坦言，「在昨天那支全壘打之前，我一直擔心調整得不夠好，但在打了很不錯的全壘打之後，才放心自己的調整沒有問題。」

井上昨擔任羅德先發第5棒一壘手，在5局相中洪聖欽的第1顆球就開轟，他表示，「是剛好上一個打者獲四壞球保送，我猜洪聖欽會先搶好球，結果剛好投進來好球，跟我猜得一樣，所以我打得還不錯。」

結果井上的這番言論，跟洪總稍後受訪時剛好不謀而合。洪總表示，這是台灣投手的毛病，他早就跟球員提醒過，「日本打者在看到上一個打者被保送後，他一上來一定會抓直球進攻。」洪總認為，因為台灣投手擔心變化球控不準，所以不像日本投手勇於在3壞球後投變化球，所以一定會用直球去搶好球數，就會被打。

洪總聽到井上也這麼說之後，則露出不出所料的表情，他認為台灣投手必須再精練變化球，讓自己的配球更有變化，才不會讓配球的習性和節奏輕易被對方抓到。

千葉羅德井上晴哉。（特派記者陳志曲攝）

