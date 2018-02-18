中職》怒了！成晉守備誤判遭立刻換下 洪總：是羞辱也是警惕

Lamigo桃猿成晉外野守備發生失誤。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕去年以第3指名加盟桃猿的19歲新秀成晉，今天對羅德交流賽在外野出現離譜的守備誤判，遭到「洪總」洪一中立刻換下；洪總說：「這對球員來說是一點點羞辱，但我希望給他一個警惕。」

昨以9：10輸球後，桃猿今對羅德交流戰第2場比賽，再以1：5敗陣，在這次交流賽以2連敗做收。洪總對這兩場比賽的評價是「馬馬虎虎」，他說：「一場比賽是投手壓不住，一場比賽是打者打不出來。」

除了兩名洋投道恩斯和麥克爾的表現不佳，洪總對於右外野手成晉在7局的恍神守備，也顯得非常不滿意。成晉在7局面對羅德2棒菅野剛士擊出的右外野飛球，判斷出現明顯誤差，導致球落到他後方形成安打，立刻遭到洪總換下，由林知譽補上。

Lamigo桃猿成晉7局出現恍神守備。（特派記者陳志曲攝）



洪總說：「我當然知道他不是故意，但是不能把緊張當做理由，有時候選手要罵一罵才會成長。」洪總認為成晉的表現就是不夠專注，需要再把皮繃緊一點，認為必須給年輕球員機會教育，「到球場不能渾渾噩噩的。」

成晉則表示，「失誤就沒有理由，一開始球打出來後沒有看到，自己也沒有很專注，就有點亂了手腳，然後球就掉下來了。」退場後，成晉也得到教練團和其他學長的指點，提醒他以後要專注地去把球看清楚。

對於年輕球員，洪總其實是愛之深、責之切，希望他們能透過這兩場比賽學到東西，回去之後也能好好思考，不要什麼都不想也不做，這樣就失去到日本比賽的意義了。

Lamigo桃猿總教練洪一中賽後對選手訓話。（特派記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿總教練洪一中賽後對選手訓話。（特派記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿連兩天輸球，球員賽後喊聲。（特派記者陳志曲攝）

