中職》到石垣島投得不錯 林樺慶有望進開季先發輪值

Lamigo桃猿先發投手林樺慶今繳好投。（記者陳志曲攝）



〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿「慶仔」林樺慶今對羅德交流賽先發4.1局只失1分，表現獲得「洪總」洪一中肯定，也對他開季進入先發輪值是加分；林樺慶則不想太多，回台後會為北海道和火腿熱身賽繼續調整。

林樺慶投完前4局都未失分，也讓一開始和羅德形成投手戰，但到第5局被敲3支安打失1分，也在兩出局後退場。林樺慶說：「可能是因為球數已到85球，原本球團是設定70球就讓我下場。」

洪總也肯定林樺慶的表現，認為他這兩年在石垣島的表現都不錯，還說這一定會為他開季進入先發輪值加分。只是後來因兩名洋投道恩斯及尼克斯表現不理想，才會讓原本的投手戰變調，洪總說：「本來一場好看的比賽，就毀在他們手上。」

Lamigo桃猿先發投手林樺慶。（特派記者陳志曲攝）





對於此役表現，林樺慶則顯得淡定，他說反正比賽就是當做調整，也要將球數慢慢拉上來，認為這場比賽的表現還可以。之前在台灣最多投到70球，林樺慶這場球數已增加到85球，他對於5局的失分狀況也不擔心，「只要把顆數拉上去，再慢慢調整。」

林樺慶之後也會隨隊征戰北海道，他表示教練團已規畫返台後到去和火腿比賽之間，會讓他再投一場熱身賽。桃猿目前開季輪值只確定3洋投，林樺慶和王溢正、黃子鵬都定位先發投手，都在爭取開季先發輪值的機會，只是林樺慶此役已搶得「先」機。