平昌冬奧完成一半賽程 國際奧委會給予肯定

平昌冬奧賽程已完成一半，奧委會奧運執行長杜比表示，平昌東奧的品質令人非常滿意，這是長久努力下的結果。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕於本月9日至25日舉行的南韓平昌冬奧，賽程如今已完成一半，國際奧林匹克委員會（IOC）今（18）日給予本次冬奧肯定，表示除了觀眾席未滿座外，主辦單位已兌現他們的承諾。

根據《路透》報導，南韓平昌冬奧是第一個，除了日本外，在亞洲國家舉行的冬奧比賽。即便平昌冬奧並未吸引到能坐滿運動館的觀眾，主辦單位甚至請義工去觀賽；國際奧委會表示，到目前為止他們都很滿意。

平昌冬奧也不像2016年的巴西里約熱內盧夏季奧運會，本次冬奧到目前為止，並未出現重大運作上的混亂。

奧委會奧運執行長杜比（Christophe Dubi）說：「賽程完成一半，是一個很重要的時間點，尤其在提到比賽場地、運動員表現與競賽時。」

杜比也說：「比賽場地的品質令人非常滿意，這是長久努力下的結果。」

平昌冬奧的主辦單位曾表示，在1百多萬張票中，有9成都已售出，但主辦單位近日甚至義工、工作人員免費觀看比賽。杜比對主辦此舉表示肯定，杜比說：「這是主辦單位做得很棒的一點，我們有很好的競賽項目、表現，以及優秀的義工與運動員。」