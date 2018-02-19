NBA》灌籃大賽不敵新秀 小南斯認為都得怪「他」（影音）

Larry Nance Jr.: “Dr. J held back ... I blame it on him.” #NBAAllStar pic.twitter.com/YUzJxPllSZ — Yahoo Sports NBA （@YahooSportsNBA） 2018年2月18日

〔體育中心／綜合報導〕2018年NBA明星週灌籃大賽昨天圓滿落幕，南斯（Larry Nance Jr.）在決賽展現精彩，可惜最終些微差距敗給爵士超級新秀米契爾（Donovan Mitchell），而他在賽後受訪時則搞笑的表示，可能是因為當評審的「J博士」厄文（Julius Erving）不想再讓另外一個「南斯」贏了啦！

「J博士」厄文。（法新社）

本屆灌籃大賽由爵士米契爾、南斯、溜馬後衛歐拉迪波和獨行俠後衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.），四人一同角逐灌籃王頭銜，其中南斯首輪穿著父親的球衣灌籃，在決賽展現兩次打板灌籃，表現十分亮眼。

值得一提的是，南斯的父親Larry Nance在1984年曾打敗本屆灌籃大賽的評審之一的「J博士」厄文，奪下第一屆灌籃大賽冠軍，南斯在接受採訪時也開玩笑地說：「J博士不讓我奪冠，是因為他不想看到另一個Larry Nance拿下冠軍，這都得怪他！」

南斯昨天以些微差距不敵爵士超級菜鳥。（今日美國）

南斯的父親Larry Nance奪下第一屆灌籃大賽冠軍：