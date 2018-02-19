網球》雙喜臨門！不老費爸再奪鹿特丹金盃

費德爾在鹿特丹奪冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕甫重返世界球王寶座的「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）今凌晨出戰鹿特丹公開賽決賽，順利在一小時內以兩個6：2擊敗保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），拿下生涯第97座金盃，本賽季更是手感火燙搶下全勝。

費德爾在決賽面對第二種子迪米特洛夫，兩人都擅長單手反拍，生涯交手六次，都是由費德爾拿下勝利，這次也沒例外，費爸僅花54分鐘就以兩個6：2擊搶下勝利，第三度在鹿特丹稱王。

「這個禮拜太令人驚嘆了！我的目標就是赢得冠軍，我非常興奮！」雖然已經在澳網驚天奪冠，賽後費爸仍難掩激動情緒。而對手迪米特洛夫也表示，面對費德爾目前的火燙手感，自己的狀態不能低於百分百。

賽前世界排名第2的費德爾，只要在鹿特丹晉級8強就能重返世界第一，他也不負眾望，一路過關斬將，擊敗哈塞（Robin Haase）、賽皮（Andreas Seppi）以及迪米特洛夫等好手，除了重返榮耀，還抱走金盃。

可惜的是，籤表離費爸最近的種子選手瓦林卡（Stan Wawrinka）在首輪就出局，沒能和費德爾上演瑞士內戰。而第3種子小茲維瑞夫（Alexander Zverev）則在次輪遭賽皮拍落。

費德爾在鹿特丹奪冠。（美聯社）

費德爾在鹿特丹奪冠。（路透社）

費德爾（左）、迪米特洛夫（右）。（歐新社）