A.戴維斯穿著隊友卡森斯的球衣先發上場。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「雙塔」A.戴維斯(Anthony Davis)、卡森斯(DeMarcus Cousins)本季雙雙入選明星賽,不料卡森斯上個月比賽受傷,嚴重到整季報銷,無緣今天開打的明星賽,隊友A.戴維斯仍義氣相挺,穿著卡森斯的球衣先發上陣。

A.戴維斯及卡森斯雙雙入選明星賽詹姆斯隊先發陣容,可惜卡森斯無緣和明星賽隊友同台飆分,不過本人也有到場觀戰。隊友A.戴維斯也義氣相挺,穿上卡森斯的0號球衣先發上場,表示心和隊友在一起,直到次節才換回自己球衣。

卡森斯上個月因救球時不慎扭傷左腳,經過檢查確定左阿基里斯腱斷裂,賽季提早結束,這個月初也開刀治療,手術相當成功,不過至少需要一年來復健。

#LeBronJames posts 15 PTS, 8 REB, 2 AST in the first half for #TeamLeBron! pic.twitter.com/WWrEJcP6IO