NBA》帥哥射手拜年惹爭議 失言遭中國網友炮轟（影音）

七六人帥哥射手失言惹爭議。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕最近正逢農曆春節期間，許多NBA球星也錄製拜年影片跟華人球迷們拜年，不過七六人帥哥射手瑞迪克（J.J. Redick）在錄製拜年影片時，卻疑似誤用了具種族歧視性的字眼「Chink」（中國佬），引發軒然大波。

瑞迪克在拜年影片中說：「祝幅所有NBA的中國球迷新年快樂！（I just wanna wish all the NBA chink fans of China very Happy Chinese New Year！）」不過「Chink」這個字，卻惹怒大批中國球迷，在社群媒體上大肆撻伐瑞迪克種族歧視。

在2012年的林來瘋時期就曾經發生過「Chink」這個字眼的就曾發生爭議，當時ESPN網頁以「Chink in the Armor（盔甲出現裂縫）」作為新聞標題，報導林書豪單場出現9次失誤，新聞標題一被放上，馬上就遭到外界撻伐，直到ESPN將下標的編輯菲德瑞柯（Anthony Federico）開除才讓這起風波落幕。

而根據美媒報導，這段影片其實並不是NBA官方或是球團製作，而是由中國網站騰訊所剪輯而成，事發之後，騰訊也立刻刪掉瑞迪克的畫面並放上新版本影片。

而瑞迪克事後也趕緊在自己的推特上滅火，表示自己是一時口誤講錯話，希望球迷們不要誤以為這是他常用的字彙，對於那些覺得他會用這個字的人，他感到非常失望，最後也表示自己很喜愛也很尊重中國的朋友們。

瑞迪克事後也趕緊在自己的推特上滅火。（圖片取自瑞迪克推特）

瑞迪克失言影片（從51秒看起）：