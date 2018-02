NBA》帥哥射手拜年惹爭議 失言遭中國網友炮轟（影音）

七六人帥哥射手失言惹爭議。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕最近正逢農曆春節期間,許多NBA球星也錄製拜年影片跟華人球迷們拜年,不過七六人帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)在錄製拜年影片時,卻疑似誤用了具種族歧視性的字眼「Chink」(中國佬),引發軒然大波。

瑞迪克在拜年影片中說:「祝幅所有NBA的中國球迷新年快樂!(I just wanna wish all the NBA chink fans of China very Happy Chinese New Year!)」不過「Chink」這個字,卻惹怒大批中國球迷,在社群媒體上大肆撻伐瑞迪克種族歧視。

在2012年的林來瘋時期就曾經發生過「Chink」這個字眼的就曾發生爭議,當時ESPN網頁以「Chink in the Armor(盔甲出現裂縫)」作為新聞標題,報導林書豪單場出現9次失誤,新聞標題一被放上,馬上就遭到外界撻伐,直到ESPN將下標的編輯菲德瑞柯(Anthony Federico)開除才讓這起風波落幕。

而根據美媒報導,這段影片其實並不是NBA官方或是球團製作,而是由中國網站騰訊所剪輯而成,事發之後,騰訊也立刻刪掉瑞迪克的畫面並放上新版本影片。

而瑞迪克事後也趕緊在自己的推特上滅火,表示自己是一時口誤講錯話,希望球迷們不要誤以為這是他常用的字彙,對於那些覺得他會用這個字的人,他感到非常失望,最後也表示自己很喜愛也很尊重中國的朋友們。

瑞迪克事後也趕緊在自己的推特上滅火。(圖片取自瑞迪克推特)

瑞迪克失言影片(從51秒看起):