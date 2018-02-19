MLB》紅襪簽下超級工具人 想進25人名單林子偉得更拚

紅襪內野工具人努涅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪正式和內野工具人努涅斯（Eduardo Nunez）以1年保障合約，附加1年選擇權，兩年年薪都有400萬美元（約1.1億台幣），在原二壘老將佩卓亞（Dustin Pedroia）因左膝復健缺席的情況下，有望補上先發二壘手的空缺，而紅襪陣中人才濟濟，台灣小將林子偉想擠進紅襪開季的25人名單還得再拼。

30歲的努涅斯可擔任二壘、三壘、游擊等工作，原本是舊金山巨人隊的明星工具人，紅襪在去年7月25日透過交易補強換來他，轉戰美聯後，打擊率高達3成13，另有12發全壘打、24次盜壘的演出，來到紅襪隊的38場比賽中繳出3成21、8轟、27分打點的好成績，之前就被紅襪視為下季重要戰力。

紅襪原二壘手34歲老將佩卓亞（Dustin Pedroia）去年受到傷勢影響，先發二壘守二壘97場比賽，是自2010年最低，整季只有7轟、19支二壘安打，除了2006年僅出賽31場外，這兩項成績皆也追平他生涯最差的表現，整體攻擊指數（OPS）只有0.760，也是近三年最糟。而他去年10月底接受左膝蓋手術，預計得休養7個月的時間，要到今年5月才有可能重回球場。

紅襪34歲老將佩卓亞。（資料照，法新社）

而前幾天才剛過24歲生日的林子偉，早已回到春訓基地，想要爭取內野卡位，不過因為紅襪陣中的工具人還有霍爾特（Brock Holt）和赫南德茲（Marco Hernandez），林子偉勢必得在熱身賽繳出好成績，才有機會在開季時拚進25人名單。

林子偉。（資料照，美聯社）