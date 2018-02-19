NBA》不認真就輸了！ 詹皇隊用防守演出明星賽逆轉秀

詹姆斯攻下全場最高29分率隊拿下勝利。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018年NBA明星賽台灣時間今天早上9點於洛杉磯史戴波中心登場，今年走「東西合併」路線，由東西部人氣王詹姆斯、柯瑞擔任隊長挑隊友，兩邊打起來格外認真，甚至祭出包夾防守，詹姆斯隊終場克服15分落後，以148：145演出逆轉勝。

詹姆斯隊上先發陣容有鵜鶘A.戴維斯、騎士詹姆斯、勇士杜蘭特、雷霆魏斯布魯克與塞爾提克厄文，柯瑞隊先發為公鹿亞德托昆波、七六人恩比德、勇士柯瑞、火箭哈登與暴龍德羅森。

首節打得過於認真，全場觀眾靜悄悄，直到詹姆斯穿針引線，跟戴維斯配合第一時間扣籃，球迷才醒了過來，詹姆斯一人分飾多角，他不僅能助攻，更跟隊友魏少搭配，演出第一時間反手倒扣，全場歡聲雷動。

詹姆斯攻下全場最高29分、10籃板與8助攻帶領詹皇隊拿下勝利。（法新社）

柯瑞上半場三分球7投1中，唯一進球是在交換運球後，詹姆斯面前飆進；隊友K.湯普森替補上陣，上半場就飆進5個三分彈。

下半場開始，儘管兩邊分數拉鋸，柯瑞吃著爆米花看球，相當愜意，隊友點點開花，末節前段柯瑞隊再度拉開到雙位數分差，終場前三分鐘，柯瑞隊進攻小當機，雙方剩1分差，詹姆斯隊魏少、杜蘭特破冰聯手追分，詹姆斯在終場前1分30秒，投進追平三分彈，柯瑞隊反攻，德羅森罰球2罰1中，回到1分差賽事。

最後30秒，詹姆斯接獲前隊友厄文籃下小球，放進2分，魏少也贊助2分，來到3分超前，柯瑞隊設計戰術要投三分，卻擋不住詹皇大軍的堅強防守，詹姆斯終場148：145笑擁勝利。

詹皇隊魏斯布魯克。（美聯社）

詹姆斯攻下全場最高29分、10籃板與8助攻，柯瑞則進帳11分與6籃板、5助攻。