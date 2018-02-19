中職》絕對能在日職打出好成績 前旅日好手看好大王

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融連續兩年都打出4成以上的打擊率，更蟬聯年度MVP，還奪得中職史無前例的七冠王，吸引多支日職球團關注。曾旅日過的隊友、也是陽岱鋼哥哥的陽耀勳認為，王柏融如果挑戰日職的話，一定能發光發熱。

「我認為他會成功，」陽耀勳接受日媒《Full Count》訪問時，談到對於王柏融是否能站穩日職的看法，他認為，有許多球探來觀察王柏融，就代表他有一定的水準，肯定其實力，而且去日本打球的話，對手對他的資料很少，一開始很難會有對策，他放鬆去打應該沒問題。

陽耀勳也說，王柏融能準確地把握擊球時機，揮棒也很順，看好他能在日職留下好成績，不過陽也用自身經驗告誡要旅日的台灣選手，在日職生存學好日文很重要，不然就會向他一樣，無法向隊友敞開心扉，導致自己無法融入球隊。

此外，陽耀勳也強調禮貌很重要，日本很注重學長學弟制，最後他也希望王柏融能挑戰成功。

陽耀勳2006年效力日職福岡軟銀鷹隊，2013年經典賽抗韓「血染球褲」一戰成名，年底未獲軟銀續約，結束8年的日職生涯，在一軍留下5勝5敗、防禦率3.08的成績，隨後轉戰美國大聯盟，但很快就遭匹茲堡海盜隊釋出，返台後在中職選秀意外落選，最後棄投從打加盟桃猿隊。

陽耀勳曾效力過日職軟銀。（記者黃志源攝）