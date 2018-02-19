中職》家的溫暖成後盾 朱元勤不在失敗中迷失

家的溫暖是朱元勤成長不迷失的後盾。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕朱元勤在2009年底選秀第3輪被獅隊挑中，2011年是朱元勤職棒新人年獲得教練團重用和肯定，也繳出亮眼成績，整季出賽109場，擊出75支安打，打擊率2成61，但2012至2016年，每年春訓熱身賽調整狀況都表現不差，甚至曾在冬季聯盟有出色表現，但往往在一軍季賽開打，種是無法待太久就下二軍，競爭的壓力和心態是朱元勤必須面對的考驗。

2017年是朱元勤成長蛻變的一年，出賽89場，繳出70支安打，全壘打8支，打擊率2成77。去年4月8日從林英傑擊出生涯首支再見安打，並拿下生涯首度單場MVP殊榮，今年春訓開訓典禮更獲得總經理蘇泰安頒贈「突破獎」予以肯定。聊起去年的表現，朱元勤表示：「謝總教練願意給我們這些在一、二軍間起伏的球員機會，自己把握每一次機會，證明自己，好的表現也讓自己更有信心去面對場上壓力。珍惜在一軍出賽機會，即使僅是代打也會更穩定去面對，自己心態的改變也讓每一個打席更有策略和穩定。當站在一軍時，就把握每一次上場，因為真的不想再下二軍。」

朱元勤聊起這幾年浮浮沉沉的一軍、二軍出賽，過程中曾經也灰心，並懷疑過自己，謝謝這幾年家人的陪伴，家人總是會適時鼓勵我，從旁觀者去引導我給予建議，讓自己不在失敗中迷失，特別是我的老婆和女兒，每次比賽回到家時，老婆和女兒的一個擁抱，總是讓自己感受家的溫暖，也讓自己暫時放下負面能量，重新再開始全新的一天。身為一個職棒選手，賽季期間自己把重心都放在球場和賽事，對於家庭謝謝老婆和女兒的體諒，僅能在休假期間和它們一起去野餐旅行，這些年家自己而言是最大的後盾，也是自己一直堅持下去的力量，讓在職棒競爭的環境不迷失。

今年球季春訓期間，朱元勤表示：「去年的經驗是讓自己更進步的經驗累積，新的球季還仍是從零開始，透過每一次的訓練把自己的技術和心態更健全，才能在今年球季把握每一次機會，繳出好表現帶給球隊幫助，期許今年能再次突破自己的成績，好還要更好。」