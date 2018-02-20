中職》獅新春開練 董事長到場發紅包

〔記者林宥辰／綜合報導〕今日大年初五，統一獅新春開工恢復春訓，獅隊董事長凃忠正、總經理蘇泰安、總教練黃甘霖早上帶領全隊教練團及選手一起新春團拜，球隊準備「蘋果」、「橘子」及「紅包」，蘋果象徵平安、橘子象徵吉利，而紅包裡準備一元美金，取許球隊今年賽事「一圓美麗金盃」，拿下今年總冠軍殊榮，教練選手互相拜年賀喜，球隊董事長凃忠正及總經理蘇泰安也親自將紅包送給每一位教練及選手。

今起獅隊將開始進入第二階段以賽代訓，透過實戰比賽驗收每個選手春訓狀況，首場熱身賽於2月26日17：00於臺南棒球場熱鬧展開，當天15：30將開放內野一壘看台提供球迷免費欣賞，將與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，歡迎球迷一起進場萊熱身。

統一獅自辦熱身賽 台南棒球場

2/26（一） 17：00 統一獅 VS 起亞虎 免費開放進場（一壘看台）

3/03（六） 17：00 統一獅 VS 華城英雄 IBON售票 內野自由席 150元/人

3/04（日） 17：00 統一獅 VS 斗山熊 IBON售票 內野自由席 150元/人

3/05（一） 17：00 統一獅 VS 華城英雄 免費開放進場（一壘看台）

3/06（二） 17：00 統一獅 VS 中華培訓隊 免費開放進場（一壘看台）

3/08（四） 17：00 統一獅 VS 樂天巨人 免費開放進場（一壘看台）

3/09（五） 17：00 統一獅 VS 中華培訓隊 免費開放進場（一壘看台）

3/11（六） 17：00 統一獅 VS 中華培訓隊 IBON售票 內野自由席 150元/人

統一獅新春團拜。（獅隊提供）

統一獅新春團拜。（獅隊提供）