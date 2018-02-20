NBA》柯瑞預約明年家鄉NBA明星賽 今年收視率明顯提升

勇士隊柯瑞迫不及待預約明年在家鄉夏洛特舉行的2019年明星賽隊長，準備雪恥在家鄉拿下勝利。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018NBA明星賽於洛杉磯落幕，「柯瑞隊」雖以145：148遭「詹姆斯隊」逆轉，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）迫不及待預約明年在家鄉夏洛特舉行的2019年明星賽隊長，「萌神」並準備雪恥留下勝利。

改制後的明星賽打來相當精彩，官方公布的收視率報告也明顯提升，全美「家庭開機率（household rating）」達4.3、共510萬收看人數，這些數字都較過往上揚約2個百分點；只不過，NBC和NBC體育打對台播出的平昌冬奧，總計收視率高達11.8，仍在美國週日黃金時段遙遙領先。

為打破華而不實的傳統窠臼，本屆明星賽有別過去東、西部球星分庭抗禮的模式，而是由球迷票選最高的東、西部「隊長」來集結大將；被「大帝」詹姆斯（LeBron James）挑中的前騎士戰友、現塞爾提克當家控衛厄文（Kyrie Irving）就認為，新型態「跨部」組隊方式，讓低迷多時的「明星賽」注入活力也更有看頭，「以前能與東、西部頂尖球星同隊是很棒沒錯，但現在打破分部的全新組合，讓場上對抗增添許多話題與吸引力，球迷確實也能認同。」