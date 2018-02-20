NBA》近期飽受臀傷折磨 前馬刺冠軍中鋒宣布退休

史畢特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾是聖安東尼奧馬刺2014年贏得NBA總冠軍的奪冠功臣之一的巴西中鋒史畢特（Tiago Splitter），昨天在接受SporTV採訪時，宣布自己即將退休。

史畢特在NBA先發153場，其中151場是在效力馬刺的5個球季期間。2012-13球季他繳出10.3分、6.4個籃板的個人生涯最佳紀錄，但那季馬刺卻在總冠軍戰不敵邁阿密熱火。

33歲的史畢特上一次出賽還只是10個月前，但他近期卻一直飽受傷病的困擾，尤其是臀部的傷，這也讓他在效力於七六人的2016-17球季僅出席了8場比賽。

雖然兩年前史畢特在接受了手術後，原本是希望能在退役前，還有去其他聯賽打球的機會，但是考量自己的身體狀況，最終還是決定宣布退役。

巴西中鋒史畢特是馬刺在2014年奪冠的大功臣。（資料照，法新社）

「世界上沒有什麼是比當籃球員更棒的事了！但我的時間已經到了。我想當一位運動員最困難的事，或許就是要跟自己最愛的球場道別。我雖然得心碎地和大家道別，但也會負起責任，非常感謝你們大家。」史畢特今天在自己的推特寫下。

史畢特在自己的推特上宣布退休並感謝球迷的支持。（取自推特）

而雖然史畢特還沒有決定接下來的下一步，不過他表示自己很期待能重回老東家馬刺與總教練帕波維奇（Gregg Popovich）一起共事。