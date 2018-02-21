MLB》近距離觀察達比修投球 隊友直呼太瘋狂

達比修有。（今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕日籍強投達比修有在春訓前加盟小熊，昔日國聯冠軍戰對手的王牌成為隊友，令小熊打者感到相當興奮。達比修有今天首度在春訓進行實戰打擊練習，對決5名打者投了25球，變化球與控球都獲得總教練梅登（Joe Maddon）看的高度稱讚，也在隊友留下深刻印象。

達比修有今天在春訓首次進行實戰打擊練習，練投速球、曲球和滑球，5名打者中只有康崔拉斯（Willson Contreras）有揮棒，達比修有也對自己的投球內容相當滿意，並認為自己已經融入了球隊，每天都很期待來球場。

達比修有的投球也讓隊友留下深刻印象，小熊主力捕手康崔拉斯表示，除了球的位移相當好之外，變化球和直球的控球也很驚人，實在是令人相當吃驚，「太瘋狂了」。康崔拉斯也強調會盡快熟悉他的球路，希望兩人能在投捕搭配上出現良好的化學反應。

達比修有去年效力道奇時，曾在國聯冠軍賽第三戰，先發對戰小熊，主投6.1局飆7K僅被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春砲砲失1分，最後幫助球隊聽牌，道奇也順利拿下國聯分區冠軍並挺進世界大賽。

兩人今天再度在練習中對上，不過史瓦伯（Kyle Schwarber）僅站在打擊區上沒有揮棒，達比修有打趣地說：「如果他出棒的話，球應該會飛出牆外。」

總教練梅登則對達比修有的投球給出高度肯定，現在才剛開始春訓，他就已經準備好了，他能把快速球控在低角度，投球很有侵略性，打者都在討論他的球路，他的狀態很明顯相當的好，投球時非常俐落，出手感覺看起來也不錯。