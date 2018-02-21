MLB》回首馬林魚時光 耶利奇：王牌辭世讓一切變調

馬林魚王牌費南德茲意外辭世。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚近年戰績不佳無緣季後賽，上月離隊的金手套外野手耶利奇（Christian Yelich）透露球員間自有共識，認為王牌費南德茲（Jose Fernandez）前年意外辭世是球隊不幸的轉捩點。

「跟球隊的傢伙們聊過，不管是已經被交易掉、還是現在留下來的，我們球隊的共識就是，在Jose的悲劇發生之後，一切都變了。」耶利奇對著記者說道，「我們倚靠他贏球，他是貨真價實的王牌、第一名的先發，發生這件事（費南德茲因船難過世）不是任何人的錯，這完全是場悲劇，沒人預料它會發生。」

耶利奇表示球隊當時正值重建期，只差最後一步就能完成，但沒人預料到事情的發展，年輕王牌費南德茲竟在季末因船難過世，「我們真的很靠近，當時的陣容很有機會闖出一番作為，但我們就是無法完成。在這個產業裡，如果沒能把事情做好，球隊就得有所動作、繼續向前走，這就是我們發生的事。」耶利奇說。

馬林魚前年痛失年輕王牌。（資料照，路透社）

馬林魚前老闆季後賣掉球隊，由基特團隊接手經營，基特上任後火速出清多位球星以壓低團隊薪資，強硬決策令耶利奇感到失望，透過經紀人表示與球隊關係已破裂到無法修復，馬林魚隨後與釀酒人達成協議，送走耶利奇換來3位小聯盟球員。

從小就把基特當偶像的耶利奇表示，基特入主馬林魚後勢必得整頓球隊，雖然可能需要一段很長的時間，但仍看好馬林魚能漸入佳境，而他對基特的尊敬也絲毫不受影響，「我想這（重建）是必須發生的，球賽宗旨就是要贏，但球隊沒辦法做到。基特是我的兒時偶像，我非常非常尊敬他，現在依然如此。」

耶利奇透露離開馬林魚最大的遺憾就是，自己在隊上期間，馬林魚沒有季後賽可打、勝率也不到5成，但仍誠摯感謝馬林魚給他機會，在選秀時挑中他、讓他能在大聯盟打球、交到一生摯友、有過美好回憶，透露離隊後仍與馬林魚隊友保持聯絡，「我們一起經歷了好多好多、熬過了悲劇，這些回憶永遠不會離開，這是我的生涯、還有人生的一部分，邁阿密對我來說永遠特別。」

耶利奇傷心緬懷費南德茲。（資料照，美聯社