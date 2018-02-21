MLB》馬丁尼茲落腳波士頓 塞揚球星提醒：做好被噓爆準備

馬丁尼茲有望加盟紅襪，靜待體檢結果出爐。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）可望以5年大約加盟紅襪，塞揚先發普萊斯（David Price）透露自己可是親自出馬招募，除了大力宣揚球隊的美好，也對昔日隊友坦承相告，預告來波士頓得有被噓爆的心理準備。

「我已經跟他講了好多遍，我們有多希望他能來，我告訴他，他會喜歡這個球隊的傢伙們，但我也跟他說，他會被噓。」普萊斯向記者說道，曾在老虎與馬丁尼茲當過2年隊友的他，並不打算隱瞞波士頓球迷非常嚴厲的事實。

「他是個安靜、講話溫柔的傢伙，但他能夠挺住（被球迷、媒體噓）的，之前在芬威球場，我也很常聽到老爹（退役紅襪球星）被噓。」普萊斯說。根據美媒消息，馬丁尼茲已與紅襪談妥5年1.1億美元（約新台幣31.9億元）合約，待體檢通過就將正式宣布。

歷史悠久的波士頓除了棒球，在籃球、冰球、美式足球等四大運動都有輝煌戰果，球迷對於自家球隊是出了名的嚴苛與高度期望，並非每位球員都能適應，連去年贏得93勝、連兩年稱霸美聯東區的紅襪，季後都被評論為「令人失望」。

「他們的期望相當高，因為已經出過那麼多支冠軍隊伍了，愛國者（美式足球隊）贏過很多，07或08年的塞爾提克（籃球隊），我們的球迷抱有非常高的期望，來波士頓的人們都知道這一點。」普萊斯說，面對記者提問對即將來波士頓打球的老友有何建議，普萊斯回答：「上場、贏球，只要能贏，什麼事都好說。」

普萊斯親身經歷波士頓球迷狂噓，看好馬丁尼茲能挺住高壓。（資料照，美聯社）