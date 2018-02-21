MLB》換背號紀念亡友 哈斯默承諾當教士領袖（影音）

〔體育中心／綜合報導〕曾助皇家奪冠的明星一壘手哈斯默（Eric Hosmer），以8年1.44億美元（約42億台幣）隊史最大約重磅加盟教士，承諾會扛起領袖重任帶領球隊，將改穿30號球衣、連同已故摯友范屈拉（Yordano Ventura）的份一起努力。

28歲的哈斯默去年季後成為自由球員，幾經折騰終於在春訓開跑前與教士簽約，形容季後談約過程近乎折磨的哈斯默，在加盟記者會上承諾，已準備好擔綱球隊領袖，將善用自己的奪冠經歷幫助教士隊。教士自2006年起已連11年無緣季後賽，1969年成軍至今不曾拿過世界大賽冠軍。

「每位球員的最終目標就是贏得世界大賽，能在皇家隊做到令人驚艷，嚐過奪冠滋味、知道這對一個城市而言意義有多深遠、能帶來多少喜悅與興奮，這個經歷我能坐在這說上一整天。」哈斯默形容，「作為一個球員，你會為它（世界大賽冠軍）死心榻地，想盡可能多拿幾冠。」

哈斯默正式加盟教士。（資料照，美聯社）

哈斯默表示，聖地牙哥渴望能出一支冠軍隊，為家鄉帶來興奮感與能量，球團為此付出相當大的努力，生涯在教士主場34打數有3轟、打擊率高達4成41的他，已經等不及在新主場出賽，「我想Petco Park喜歡我，每次來到這，我都覺得這裡是為我而建。這座城市、這個球場的美好不言自明，我想不到更棒的地方能每天打球。」哈斯默說。

在皇家時期穿35號球衣的哈斯默，加盟教士後將改穿30號，以紀念因車禍辭世的皇家王牌兼摯友范屈拉，教士已退休35號球衣紀念塞揚名投Randy Jones，原本穿30號球衣的三壘教練Glenn Hoffman也樂意讓出背號給哈斯默。

哈斯默的知名經紀人波拉斯（Scott Boras）比喻，現在的教士隊好比一座火山，正醞釀著名為「天賦」的滿滿岩漿，要讓岩漿凝聚成大聯盟基石的過程相當艱難，而哈斯默已在皇家經歷過，「有一位年輕、但經驗老到的冠軍隊成員在，讓岩漿凝聚為基石的過程會順利很多。」波拉斯說。

哈斯默改穿30號球衣，要連摯友范屈拉的份一起努力。（資料照，美聯社）