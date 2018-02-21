羽球》球后生氣了！戴資穎痛批國家級培訓場地太誇張

戴資穎（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球球后戴資穎近日積極備戰3月中旬的全英公開賽，力拚衛冕，不過戴資穎今天在臉書抱怨，培訓場地羽球場不夠，環境依舊沒有改善，也不禁讓她感嘆：「其實國家隊裡面真的還可以更好。」

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戴資穎在臉書貼文表示，自從蓋了新場館之後，羽球場只有六面場地，整個羽球隊培訓+陪練有30個以上，場地一直呈現不夠的狀態，後來用噴漆的直接噴在木板地上硬是多了兩個場地，沒有墊子，但還是不夠，從去年說要買新的場地給他們，到現在也沒有，這幾天所有人都回來練習了，但因為場地不夠，有些人又回到了籃球場練習，而籃球場只有兩面場地，有一面場地沒有網子，場地也沒有舖好，線都是歪的，很多地方都是用膠帶貼上。

「不知道這樣的環境，什麼時候可以改善？」戴資穎強調，自己是一個一定有場地可以練習的人，但為什麼是她來告訴大家這件事情？自己只是想讓大家瞭解，其實國家隊裡面真的還可以更好。

戴資穎也說，「大家都希望每個隊都有好成績，但在要求大家要有好成績之前？能否先給我們足夠的場地去練習？我說了這些，絕對不是為了自己，只是單純的希望大家都能夠好好的練習。」