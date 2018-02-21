冬奧》完美的黑天鵝！ 15歲小將破紀錄爆冷贏世界冠軍

扎吉托娃與同袍梅德韋傑娃今天互破世界紀錄，扎吉托娃在短曲項目取得第一。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕最受矚目的女子單人花式滑冰今登場，15歲俄羅斯好手扎吉托娃（Alina Zagitova）則以《黑天鵝》的完美表現，拿下82.92的高分，打破同袍梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）稍早刷新的世界紀錄81.61分，在短曲項目取得第一。

奪冠大熱門、18歲俄羅斯女將梅德韋傑娃，曾兩度拿下世界花式滑冰錦標賽冠軍，也是短曲、長曲和兩項總分的世界紀錄保持人，今天她在短曲拿下81.61分，刷新自己的世界紀錄81.06分，不過她僅高興15分鐘，同袍扎吉托娃就以82.92的高分，再創新猶。

扎吉托娃。（法新社）

扎吉托娃今選擇電影《黑天鵝》的音樂當作比賽曲目，動作上也穿插一些天鵝湖的影子，獲得評審高分肯定。扎吉托娃賽後相當謙虛地表示，就分數而言，這是她生涯最棒的表現，但自己還是有成長的空間。

而日前成為奧運史上首位成功完成三周半跳的美國女將長洲未來，今天在女子單人花式滑冰再度挑戰三周半跳，則以失敗收場，慘摔在地，嚴重失誤也被評審扣了1分，在短曲項目只拿到66.93分，排名第9名。

扎吉托娃。（歐新社）

梅德韋傑娃。（法新社）

長洲未來。（法新社）