MLB》麥卡琴來真的！ 巨人春訓全力砲轟瘋邦（影音）

Andrew McCutchen just blasted one off Madison Bumgarner to what I think is Paradise Valley. Buster Posey pushes him out of the box after. pic.twitter.com/wB7rGjA1ef — Katie Woo （@katiejwoo） 2018年2月20日

〔體育中心／綜合報導〕偶數年球季即將到來，巨人的春訓顯得格外熱鬧，新同學麥卡琴（Andrew McCutchen）在打擊練習時一棒將隊上強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）的球轟出全壘打牆，幽默互動笑翻場邊隊友。

海盜上月底與巨人談成交易，將看板球星麥卡琴打包送往舊金山，轉戰灣區的前國聯MVP看來與新隊友相處的非常融洽，在打擊練習時竟一棒將瘋邦的球扛出左外野全壘打牆，蹲捕的明星鐵捕波西（Buster Posey）也很鬧，搞笑把麥卡琴「逐出」打擊籠。

「我永遠都搞不懂，怎麼會有人在第一次實戰打擊這樣搞。」波西笑說，通常在春訓的第一次實戰打擊練習，打者只會要求有打到球，但麥卡琴一上來就全力揮擊，不只砲轟瘋邦，還從25歲小將Andrew Suarez手中敲出430英呎的中外野大號全壘打。

麥卡琴轉戰巨人全力揮擊。（資料照，法新社）

麥卡琴對瘋邦開轟時，一旁觀看的捕手杭德利（Nick Hundley）樂歪，笑著轉身對總管艾文斯（Bobby Evans）說道：「Bobby，真是筆好交易。」總教練波契（Bruce Bochy）也打趣表示，要麥卡琴再多打一會兒，拚看看能不能湊完全打擊。

意外被麥卡琴開轟，瘋邦當下也笑出來，受訪時笑說自己是想歡迎新隊友加入，瘋邦生涯對麥卡琴25打數僅被打3支安打，另有3次保送，2014年國聯外卡戰時更是3支0完全壓制，如今兩人同隊，麥卡琴笑說自己可不打算向瘋邦請益，因為優異的打者要靠自己調整。

美媒報導，僅管被隊友開轟，但瘋邦的調整進度似乎相當不錯，只被打者打到少少幾顆球，曲球的近況看起來也相當好，瘋邦透率預計將在本週日進行春訓首次實戰登板，對手將是國聯強權小熊。

瘋邦健康備戰新球季。（資料照，法新社）