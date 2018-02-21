NBA》昔日最佳防守球員沒球打 尼克高層不肯放人

諾亞本季僅出賽7場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約尼克中鋒諾亞（Joakim Noah），在上月與總教練何納塞克（Jeff Hornacek）發生爭執後，至今已缺陣11場比賽。今天何納塞克接受訪問表示，「諾亞將不會再披尼克戰袍，是球隊高層的決定。」

諾亞曾經拿過年度最佳防守球員，也入選過年度第一隊，不過現在他卻被球隊無限期停止出賽，僅管諾亞來到尼克後就與球隊管理階層有所摩擦，但事情演變至今的爆發點在上月的球隊練習，諾亞在何納塞克面前多次抱怨，隨後球隊與諾亞雙方同意再進一步通知出來前，不再回到球隊。

何納塞克表示他與諾亞之間沒問題（美聯社）

今日是尼克隊在明星週後首度練球，面對諾亞現況的問題。何納塞克接受訪問表示，「那次爭吵已經是3、4週前的事情了，我與諾亞之間已經沒有問題了，不過他出賽與否得取決於球隊總管佩瑞（Scott Perry）和總裁米爾斯（Steve Mills），目前看來他將很難重新回到球隊。」

尼克隊總管佩瑞（左）與總裁米爾斯。（美聯社）

在交易大限截止前，尼克曾試圖交諾亞交易出去，但是他在2017年簽下三年平均高達1800萬美金（約5.2億臺幣）的合約，使得整體賣相不佳，最後也並未如尼克高層所願完成交易。

在交易截止日過後，尼克球團內部也未傳出裁掉諾亞的消息。因NBA的勞資協議內容，球隊裁掉球員的時間不同，將影響給予保證薪資分期條件，因此外媒認為尼克將在7月1日才將諾亞釋出，透過這樣手法能讓尼克隊在今年夏天有著更充裕的薪資空間來追求自由球員，但這也意味著這名即將邁入33歲的老將本季將無球可打。

NBA球員工會則表示正密切關注諾亞與尼克之間的關係，以確保球員在勞資關係中得到公平的對待。

諾亞2007年第一輪第9順位被公牛隊選中，曾兩度入選NBA明星賽，2014年入選年度第一隊並且在同年得到年度防守球員的殊榮。

生涯前9季效力公牛，2016年以自由球員身分加入尼克。生涯場均貢獻8.9分、9.3籃板、2.9助攻，外帶1.3阻攻。

諾亞以優異的防守闖蕩NBA。（美聯社）