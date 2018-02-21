冬奧》中國隊短道速滑女三千公尺從銀牌變犯規 中網友火大

中國隊被判犯規，失去銀牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬奧短道競速滑冰女子3000公尺，開幕至今還沒有奪金的中國隊，昨以些微之差輸給南韓隊，原本應該獲得銀牌，未料賽後裁判觀看重播，認定中國和加拿大有犯規，取消資格，獎牌也沒了，這讓中國隊相當不滿，提出上訴還遭到駁回，中國網友更是嗆「黑哨」！

短道競速滑冰女子3000公尺，南韓隊以4分07秒361奪金，而中國隊則是以4分07秒424成績獲得第二，賽後卻被裁判認定犯規，因此義大利遞補獲銀，荷蘭則是拿下銅牌。中國教練團賽後抗議，未料申訴遭到駁回，原因沒有在30分鐘內提出。

中國隊教練李琰表示，由於當時裁判在開會，相關資料沒有第一時間遞交。國際滑冰總會（ISU）表示，中國隊在最後一棒進行交棒時，中國選手范可新突然從外側切至內側，阻擋了正在滑行的南韓選手崔敏靜。

這判決結果讓中國網友們相當火大，認為這根本就是「黑哨」、「今年被棒子暗算的厲害。」、「韓國的明顯犯規不判，判中國犯規，這樣的比賽有意思嗎？奧運精神是什麼？」更有中國網友揚言不再去韓國。

截至今日，中國隊累積5銀2銅，排在第17名。

中國隊被判犯規，失去銀牌。（法新社）

南韓奪金。（路透）

國際滑冰總會（ISU）表示，中國隊在進行最後一棒進行交棒時，中國選手范可新（左）突然從外側切至內側，阻擋了正在滑行的南韓選手崔敏靜（右）。（歐新社）

國際滑冰總會（ISU）表示，中國隊在進行最後一棒進行交棒時，中國選手范可新（左）突然從外側切至內側，阻擋了正在滑行的南韓選手崔敏靜（右）。（美聯社）