MLB》百大新秀僅次大谷 太空人大物投手遭禁賽50場

懷特利是太空人頭號新秀。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕新球季尚未開打，太空人陣營再收禁賽處分，美媒報導頂級新秀投手懷特利（Forrest Whitley）因違反小聯盟用藥規定遭禁賽50場，球隊總管魯諾（Jeff Luhnow）婉拒透露細節，仍將懷特利視為球隊未來重要資產。

「以球隊而言，當然會感到有點痛心，但我們仍滿懷希望、保持樂觀地相信，Forrest能成為我們球隊未來重要的一部分。」太空人總管魯諾表示，講明自己不會透露相關細節，僅強調懷特利非常懊悔，相信球員能從錯誤中學習。

「投球方面，我一點也不擔心，他會繼續成長發展，這是成熟過程的一部分。當你是個高中生球員、在選秀被挑中、又是頂級新秀，這樣的角色伴隨而來的壓力相當大。」總管魯諾說，「我不知道這是否與這次的事有關，但這就是個從高中到大聯盟的成長過程，這對他來說是其中一步。」

20歲的懷特利在2016年被太空人以首輪籤挑中，去年從低階1A升到2A、出賽23場其中18場先發，繳5勝4敗、防禦率2.83。本季被大聯盟官網列為百大新秀排名第九，是太空人隊頭號潛力股，全大聯盟新秀投手排名高居第二，僅次天使日投大谷翔平。

懷特利已透過經紀人發出道歉聲明，承認犯錯、會對自己的行為負起全責，向球團、家人還有親近的人致歉，承諾會從錯誤中學習，努力成為最棒的球員。懷特利仍按原定行程到2A報到參加春訓，最快5月底才能展開球季，禁賽期間不支薪。

這是太空人今年第3次收到禁賽處分，前頂級新秀辛格頓（Jon Singleton）上月底因藥檢三度沒過遭禁賽100場，迪茲（Dean Deetz）也因使用禁藥遭禁80場。

懷特利遭禁賽50場。（取自MiLB官網）