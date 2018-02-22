NBA》聯盟祭出重罰 獨行俠老闆「擺爛說」得繳1752萬

獨行俠老闆庫班（中）的「擺爛說」恐怕得繳1752萬的罰金。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠本季目前戰績排在全聯盟倒數第三，老闆庫班（Mark Cuban）近日上節目時卻公開表示，因進季後賽機會渺茫，球隊「擺爛」或許是一件好事，此話一出馬上引起熱議，聯盟今日也祭出重罰，庫班得為自己的「擺爛說」吃上60萬美元（約台幣1752萬）的罰單。

獨行俠目前戰績為18勝40負，全聯盟只比老鷹和太陽來得好，面對如此淒慘的戰績，庫班在上「J博士」厄文（Julius Erving）的訪談節目時就透露，他曾對幾位球員說，輸球也許是球隊現在最好的選擇。

「或許我不應該說這些話，」庫班表示，他之前與球員用餐時曾告訴他們，現實是殘酷的，球隊沒辦法打進季後賽，他認為輸球是他們最好的選擇。庫班認為，官方一定不能接受他的說法，不過他會坐下來和他們解釋球隊的計劃，但他們不會一直擺爛，消極了一年半就夠讓人難受了，坦率講出來，這對球隊來說是一件好事。

雖然庫班覺得坦率的講出來比較好，而且除了獨行俠之外，公牛也選擇提早放棄，希望能爭取下季的選秀順位，但聯盟今天還是針對庫班在節目上的言論開出60萬美元的罰單。

聯盟針對庫班的言論開罰。（去自推特）

而獨行俠應該是將目標瞄準下季選秀會的狀元籤，本季爐主將有25%的機率奪得6月份選秀會的狀元籤。不過為了遏止球隊擺爛，從明年選秀會開始，戰績倒數前3名的球隊，就只剩14%的機會能拿到狀元籤。