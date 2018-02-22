MLB》馬刺雷納德傷情成謎 美媒：是他選擇繼續缺陣

雷納德本季至今只打9場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）傷情成謎，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）才剛透露不看好雷納德能在本季回歸，知名美媒隨後爆料，雷納德其實已經可以回場比賽，但他選擇繼續缺陣。

雷納德季前傳出右大腿肌腱炎，開季連27場缺陣，短暫出賽9場後宣布無限期停機，美媒報導當時是雷納德主動向球隊反應感覺仍相當不適，馬刺才會做出暫時關機決定。帕波維奇今受訪時透露，如果雷納德趕得上本季復出，他會感到意外，呼籲球隊務實行事、就現有陣容衝刺下半季。

《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）隨後爆料，有消息指出，雷納德其實已經獲得醫療許可、能夠回場比賽，但他選擇繼續關機、不回出賽名單。消息來源也說，若雷納德決定歸隊，將是因為他能夠處理傷勢造成的疼痛。

沃納洛斯基上月也曾撰文報導，指有內部消息透露，雷納德因為對傷勢治療、恢復與復出時間的意見與球團不同，導致雙方關係生變，但馬刺總管和雷納德的舅舅都出面否認這個說法。

聯盟消息表示，明星賽假期前，雷納德去了紐約求診，希望能諮詢不同醫生對於腿傷的第二意見，目前人在球員工會位於紐約的體育館進行訓練，由馬刺球團人員陪同。