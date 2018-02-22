MLB》明年海外開幕戰組合出爐 運動家與水手再戰東京

運動家三度造訪東京巨蛋。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明年將再度舉辦海外開幕戰，睽違7年重返日本東京巨蛋，美媒報導將延續上回對戰組合，再度由運動家出戰水手，日本二刀流大谷翔平所屬的天使隊未獲青睞，大聯盟官方尚未正式發佈消息。

《舊金山紀事報》報導，大聯盟官方尚未對外宣布，但根據聯盟以及球隊消息，明年的海外開幕戰已確定在日本東京巨蛋舉行，由連三度入選的運動家出戰與日本淵源深厚的水手，這將是兩隊繼2012年後再度於大聯盟日本開幕戰碰頭。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪時表示，若運動家確定入選，他們絕對全力以赴，「不只是我們曾有美好時光，這可是此生回味無窮的寶貴學習，2012年時（的海外開幕戰）幫了大忙、讓我們球隊團結在一起。」總教練梅爾文說。

曾在2008年隨紅襪出征、今年重返老東家運動家的34歲老將摩斯（Brandon Moss）也興奮說道：「我在那裡（東京巨蛋）擊出大聯盟生涯第一支全壘打，我愛死東京、愛死日本了！全部都喜歡！就算沒有棒球我也想回去！」

大聯盟自2000年起4度在日本舉辦海外開幕戰，2000年小熊對大都會、2004年光芒對洋基、2008年紅襪對運動家、2012年為水手對運動家，當時效力水手的日本球星鈴木一朗，在開幕戰擔任先發三棒右外野手，單場5支4貢獻1分打點，該季川崎宗則、岩隈久志也加盟水手。2014年移師澳洲雪梨由道奇出戰響尾蛇，2017年進軍歐陸失敗，倫敦賽未能成行。

鈴木一朗與川崎宗則曾隨水手造訪東京。（資料照，美聯社）