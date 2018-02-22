NBA》小指拔出7公分玻璃碎片 「聰明哥」一時衝動差點報銷

史瑪特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因為捶打牆壁造成右手撕裂傷的塞爾提克後衛「聰明哥」史瑪特（Marcus Smart）缺席將近一個月後，終於能在本週復出，今天也加入球隊訓練，看起來狀況不錯，不過他在受訪時也坦承，差點因為自己的一時衝動，讓整個球季報銷，覺得十分愧疚。

1月底因不滿自己在賽場上的表現，史瑪特在球隊下榻的飯店，一時情緒失控怒捶牆壁，造成右手撕裂傷缺席，在醫生的幫助下，從他手中被取出一片約莫3英寸長（約7.6公分）的玻璃碎片，這片碎片正好卡在肌腱中，只要稍為偏離一點，就得接受會導致整季報銷的手術，為此他覺得自己非常幸運。

「醫生說玻璃碎片就卡在小指的兩個肌腱間，他們（醫生）說：『你應該要去買樂透的，因為你的肌腱居然沒事！』」史瑪特說道。

而他也表示，目前手部仍會有一些疼痛，今天在場上遇到的最大挑戰就是，手會被打到好幾次，所以在復出的首場比賽可能會穿上一些護具來保護受傷的部位。

「由於無法控制的事只能坐板凳觀戰是一件事，但如果是為了明明可以避免的意外才只能坐板凳就非常不值得，我覺得自己讓球隊失望了，希望我還有能贖罪的機會。」史瑪特說。

史瑪特近一個月只能坐在板凳上觀戰。（資料照，美聯社）

史瑪特也表示，今後自己會盡力去避免類似的情緒崩潰再度發生。

「我還沒和別人討論過這件事，我必須上場做好自己的事，到目前為止，我一直做得很好，但你得從這樣的意外中去學到教訓，」史瑪特說，「幸運的是我現在感覺很棒，在家完成一些訓練，手的感覺很好，能夠和隊友們一起訓練真是太好了！」