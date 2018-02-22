團體世界杯桌球賽今晚登場 鄭怡靜領軍戰澳洲

鄭怡靜。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者許明禮／台北報導〕總獎金27萬美元（約新台幣780萬）的2018年團體世界杯桌球賽（ITTF Team World Cup ）今天在英國倫敦點燃戰火，由「台灣一姐」鄭怡靜領軍的台灣女子隊，晚間6點將首戰澳洲隊。

以團體形式進行的世界杯桌球賽，自1990年首度舉辦以來，歷經多次變革，舉辦週期和比賽名稱也數次更迭，2013年曾改名為世界桌球團體經典賽（World Team Classic），2015年改回World Team Cup，今年再變成Team World Cup。

雖然比賽名稱不同，但獎金和參賽規模變化不大，每屆只邀請男、女各12支勁旅參賽，除了六大洲冠軍之外，最近一屆世界團體錦標賽前八名也可獲門票。

和前幾屆不同的是，今年世界杯將採用新的奧運測試賽制，每場比賽包括1點雙打、4點單打，每名球員各打2點。

台灣男子隊曾在2013年獲經典賽亞軍，上屆團體世界杯也奪下銅牌，但2016年世團賽在一哥莊智淵缺陣下，只獲得第17名，無緣取得世界杯門票。

台灣女子隊則靠著2016年世界團體錦標賽銅牌，取得世界杯參賽資格。

名列女子組第4種子的台灣隊，和羅馬尼亞、澳洲同組，要以分組前兩名晉級8強，問題不大。

台灣隊除了世界排名第8的鄭怡靜、排名11的陳思羽和排名45的鄭先知，另外還有劉馨尹、林佳慧兩名老將。