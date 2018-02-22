NBA》球隊連爆擺爛說、性醜聞 20年忠臣諾威斯基很傷心

諾威斯基對於球隊近況感到痛心，重申自己可不打算故意輸球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠近日風波不斷，先是老闆庫班（Mark Cuban）的「擺爛說」引發爭議，今又爆出前球團高層的性醜聞，球隊精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）難得說出重話，痛批球團醜聞令人作嘔，並強調自己可不打算擺爛，因為球員上場比賽不是為了輸球。

一向有話直說的老闆庫班，昨向媒體自爆，自己當著球員和總教練的面直說，鑒於本季戰績倒數、季後賽無望，他認為輸球是球隊最好的選擇，庫班表示聯盟官方鐵定不會喜歡他的說法，但他選擇對球隊坦白，但也強調球隊自有規畫、不會一直擺爛輸球，然而庫班今天仍收到聯盟的60萬美元（約台幣1752萬）罰單。

知名雜誌《運動畫刊》也撰文揭露獨行俠醜聞，指出有數十位球團員工出面指控，踢爆前球團總裁兼執行長Terdema Ussery，在職的18年間，曾多次對女性職員做出不當舉動，但球團相關人員刻意忽略隱瞞，造成多人受害但申訴未果。老闆庫班聞訊表示會負責到底，已委託專人深入追查，日前傳出家暴醜聞的隨隊記者也已遭到開除。

效力球隊快滿20年的諾威斯基，今受訪時難得說出重話，痛批球團醜聞令人作嘔，發生這種事令人失望、痛心，很高興事情全被揭露出來，「真的是非常非常失望，我們球團的人竟然會做出這種事，我想庫班已經試著挺身而出，想帶領球隊走在對的方向。對於那些受害者所遭遇的事，我們隊上都覺得很糟，這真的令人作嘔，全隊都為她們祈禱。」諾威斯基說。

諾威斯基生涯20年都奉獻給達拉斯。（資料照，法新社）

身為球隊的精神領袖，諾威斯基表示球員們都相處融洽、互相尊重，對於球隊休息室外的管理階層傳出性醜聞，實在是相當難以接受，「休息室裡的傢伙們一直都很棒，我們很愛開玩笑、互相捉弄、享受彼此的陪伴，但我們絕對互相尊重，我們尊重所有一起工作的夥伴、不分男女。那些發生在管理階層的事，我實在不方便說什麼。」諾威斯基說。

僅管力挺老闆對球團醜聞的因應處理，但諾威斯基對於庫班的「擺爛說」可不認同，生涯20年全貢獻給達拉斯的他強調，他永遠不會支持有目的的輸球，這並不是他的風格，「老將上場就是全力以赴，在這個聯盟，打球可不是為了輸，我已經在這裡很久了，我們都是努力的競爭者，就算是年輕菜鳥也是全力去拚。」諾威斯基強調。

「如果你不拚、就會失去市場價值、可能會因此受傷。如果你沒有每分每秒都全力以赴，什摩事情都有可能發生，這是我對年輕球員們的忠告，每分每秒都要認真打，球員從來都不是為了輸球而打，球賽或許會輸、但我們可不是為輸球而打。」諾威斯基總結，有球迷在新聞下留言，認為即將退休的諾威斯基值得更好的謝幕方式，獲得眾多球迷力挺。

諾威斯基鼓勵球員，每分每秒都要全力以赴。（資料照，美聯社）