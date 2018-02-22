網球》謝淑薇搶10險勝、詹皓晴對手棄賽 杜拜女雙各自晉4強

2018/02/22 12:43

詹皓晴／中國楊釗煊。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杜拜女網雙打8強戰，第4種子謝淑薇／中國彭帥克服次盤「吞蛋」亂流，6：4、0：6、10：7力退捷克佩絲克（Kveta Peschke）／美國梅莉卡（Nicole Melichar），「螃蟹（彭謝）配」2連勝、睽違6年晉級4強，將與志在衛冕的頭號種子俄國強敵瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／維絲妮娜（Elena Vesnina）爭奪決賽門票。　

「螃蟹配」開賽3：3平手後，連下2局聽牌，接下來再互破先馳得盤。不過第2盤她們出點狀況，被對方人馬連破帶保狂掃6局，戰線被拉進搶10。所幸決勝期「螃蟹配」回穩，從1：3、4：6後來居上，最終扭轉頹勢，費番手腳搶下勝利。

至於詹皓晴／中國楊釗煊天助自助，首輪搶10驚險開胡之後，次輪原得強碰「左右開弓」的捷克第3種子莎法洛娃（Lucie Safarova）／史崔可娃（Barbora Strycova）， 卻因對手受傷提前棄賽，不戰而勝直接安抵4強，屆時詹／楊準決賽對手，將是第2種子詹詠然／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova）大戰波蘭蘿索絲卡（Alicja Rosolska）／美國史皮兒絲（Abigail Spears）的勝方。 　　

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